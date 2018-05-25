Эдуард Филбегер: "Харитонов избежал серьезной травмы глаза и планирует провести бой 30 мая"

Российский боец ММА Сергей Харитонов избежал серьезного повреждения глаза в поединке против Антона Вязигина, сообщил руководитель команды Vityaz fight Эдуард Филбегер.

– Сергей прошел обследование. Лопнули пара сосудов и повреждена слизистая, сложных повреждений нет, – цитирует Филбегера ТАСС. – Надеемся, что в течение двух-трех дней он начнет нормально видеть, и бой состоится. Сергею прописали капли и мази

Российский спортсмен планирует провести бой по правилам К-1 в Москве 30 мая. Он получил травму глаза в победном для себя поединке против Вязигина.