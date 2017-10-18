Эдсон Барбоза - Нурмагомедову: "Я хочу сразиться как можно скорее, мужик"

Бразильский боец UFC Эдсон Барбоза заявил, что готов сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Бразилец отметил, что травмы его больше не беспокоят и он готов выйти на ринг 30 декабря.

– Я хочу сразиться как можно скорее, мужик, – цитирует MMA Fighting Барбозу. – Я сказал своему менеджеру, что готов, теперь жду. У меня была сложная травма плеча, но теперь я готов на 100 процентов. Мне просто нужен соперник.

UFC предложили мне этот бой, и я принял его. Буду готов к 30 декабря, теперь слово за ним. Посмотрим, что он сделает. Вчера я видел интервью Хабиба, где он говорит, что сразится со мной, если Макгрегор будет драться с Фергюсоном. Дана Уайт уже сказал, что бой будет. Очень хочу с ним подраться. Он один из лучших, я его уважаю.