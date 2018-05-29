Дата присяги Монсона еще не определена, он вернется в Россию 4 июня

Менеджер бойца смешанного стиля Джеффа Монсона сообщила, что ее клиент вернется в Россию 4 июня. При этом она отметила, что дата присяги и получения российского паспорта 47-летним спортсменом пока неизвестна.

Во вторник, 29 мая, стало известно, что Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону гражданства РФ. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ему предстоит принять присягу.

- Конкретно пока даты присяги нет, не знаем пока, когда получать паспорт, - сказала менеджер Монсона. - В Россию он вернется 4 июня.

Монсон получил российское гражданство