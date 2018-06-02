Александр Волков: "Показалось, что бой Шлеменко рановато остановили, глухого нокаута не было"

Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, считает, что рефери могли и не останавливать бой между Александром Шлеменко и Бруно Силвой на турнире М-1 Challenge 93, в котором бразилец одержал досрочную победу нокаутом.

– У Шлеменко, видимо, была специальная тактика на этот бой, он рассчитывал на свои сильные стороны, – отметил Волков. – Но использовать их не получилось. К тому же его оппонент провел несколько атак в неожиданный для Александра момент. Думаю, это из-за габаритов бразильца, который действительно выглядел больше и не сделал вес на взвешивании. Это немаловажно для средней весовой категории. По сути, он своими габаритами зажал Александра к канатам и выполнил несколько ударов. Мне показалось, что поединок рановато остановили. Хотя я смотрел в повторе, и сложно говорить о реальной ситуации. Но вроде бы Александр ничего рефери не говорил.

– Думаете, что нужно было подождать с остановкой боя? Александр мог выбраться из-под серии ударов?

– Возможно, он сделал бы это. Ведь как такового глухого нокаута не было. Шлеменко находился на ногах, опершись на стойку ринга. Сложно сказать, вовремя рефери остановил матч или нет. Но Александр – боец терпеливый, он мог бы это пережить. Опять-таки – его немного потрясло, но глухого нокаута не было. Шлеменко разберет этот бой и причины поражения. И если вдруг случится реванш, бой сложится по-другому. (Игорь НОВИКОВ)