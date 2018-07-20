Украинские дзюдоисты не получат призовые за бронзовые медали, завоеванные в России

Украинские дзюдоисты останутся без призовых за бронзовые награды первого в истории чемпионата Европы среди смешанных команд. Причиной тому послужило место проведения турнира - Россия.

- Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта не финансировало и не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счет средств налогоплательщиков, - написал в свое Фейсбуке министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. - Также за участие в этих соревнованиях не будет выплачено никаких государственных призовых, эти результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий.

Первый смешанный командный чемпионат Европы в олимпийском формате по дзюдо состоялся в Екатеринбурге. Победителями стали спортсмены из Германии.