Киевский суд отпустил двукратного олимпийского чемпиона, обвиняемого в педофилии

Киевский суд отпустил на свободу под подписку о невыезде бывшего австрийского дзюдоиста Петера Зайзенбахера, сообщает apa.at. В январе суд выдал ордер на арест 57-летнего австрийца, работавшего главным тренером сборной Азербайджана. Он обвиняется в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в период с конца 1990-х по начало 2000-х. Первой жертве на момент первого изнасилования было 11 лет, второй - 13.

Зайзенбахера вычислили по телефонным звонкам в Вену и задержали в начале августа в его квартире в центре Киева. Если его вина будет доказана, австрийцу грозит до 10 лет тюрьмы.