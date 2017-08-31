Халмурзаев завоевал бронзу чемпионата мира с травмой руки

Российский дзюдоист, олимпийский чемпион-2016 Хасан Халмурзаев рассказал, что завоевал бронзу чемпионата мира с травмой руки. В поединке за бронзу он одолел Отгонбаатара Ууганбаатара из Монголии.

- Конечно, я настраивался на золото, ведь это мой первый чемпионат мира, а его всегда особенно хотят выиграть, - цитирует ТАСС Халмурзаева. - Но судьба распорядилась так, что я получил травму левой руки в четвертьфинале с узбеком Давлатом Бобоновым. В дзюдо основная работа идет на захватах, а рука опухла так, что я даже кулак сжать не мог, и все это сказалось на исходе решающего поединка за выход в финал с соперником из Германии. Произошедшее будет для меня хорошим уроком, впереди будет еще не один чемпионат мира.