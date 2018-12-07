Федерация спорта слепых дисквалифицировала дзюдоиста Сергея Галанина

Федерация спорта слепых приняла решение дисквалифицировать дзюдоиста Сергея Галанина. Он не сможет принимать участие в соревнованиях до 12 мая 2023 года. Об этом информирует официальный сайт организации.

Решение было принято на основании вердикта РУСАДА от 6 июля 2017 года. Тогда наказанию были подвергнуты Галанин и еще девять спортсменов с нарушением зрения. Они нарушили пункт 10.11.1 российских антидопинговых правил. Срок дисквалификации всех атлетов отсчитывается с 12 мая 2015 года.

Сергей Галанин выступал в весовой категории до 81 килограмма.