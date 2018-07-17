Эцио Гамба: "Российские дзюдоисты нацелены на победу на командном чемпионате Европы"

Генеральный менеджер сборных России Эцио Гамба отметил, что российские спортсмены настроены добиться победы на командном чемпионате Европы по дзюдо в Екатеринбурге.

Турнир с участием 21 команды пройдет 18 июля. Спортсмены будут соперничать в трех мужских и трех женских весовых категориях.

- Мы готовы на 100 процентов и хотим добиться наилучшего результата, - цитирует "РИА Новости" Гамбу. - Сейчас тяжело делать какие-то прогнозы. Ранее мы были успешны в командных соревнованиях и, безусловно, мы находимся здесь для того, чтобы выиграть.

Все соперники здесь сильные, и мы хотели бы увидеть результат матча между сборными Украины и Венгрии, - добавил специалист, отвечая на вопрос, с кем команде предпочтительнее бороться в своей первой встрече. - Безусловно, мы готовы к встрече с любой из этих команд. Все соперники на чемпионате Европы титулованные, но жеребьевка дает нам определенные шансы, поскольку мы были посеяны (под вторым номером).