Вячеслав Быков: "Не стал бы держать места в сборной России для игроков НХЛ"

Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков отметил, что не стал бы держать свободные места в заявке национальной команды на чемпионат мира. По словам наставника, возможности игроков из НХЛ и так всем известны, поэтому лучше проверить других игроков.

– Стоит ли до последнего держать в заявке места для энхаэловцев, которые могут вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли?

– На этом чемпионате мира я бы не стал этого делать. Нужно готовить игроков на Олимпийские игры, проверять их, дать возможность набраться международного опыта. Мы все знаем возможности и потенциал тех игроков, которые постоянно находятся в обойме сборной. Не думаю, что им нужна дополнительная проверка.