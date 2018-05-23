Владислав Третьяк: "Все идет к тому, что с Воробьевым будет продлен контракт"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что, скорее всего, контракт с Ильей Воробьевым, исполнявшим обязанности главного тренера сборной России на чемпионате мира-2018 в Дании, будет продлен.

- Все идет к тому, что с Воробьевым будет продлен контракт. Пока не знаем, на какой срок. У нас была чуть другая система игры по сравнению с Олимпиадой. Я считаю, что эта система лучше. Она принесет нам много побед, - сказал Третьяк. (Игорь ЕРОНКО)

Сборная России на чемпионате мира в Дании завершила борьбу в четвертьфинале, уступив Канаде в овертайме (4:5).