Владислав Гавриков: "Следующий соперник? У Германии хорошая, интересная команда"

Защитник сборной России Владислав Гавриков отдал должное противнику после матча 1/4 финала чемпионата мира с Чехией (3:0). Также он выразил надежду на то, что у команды больше не возникнет проблем с транспортом, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Ожидали большего сопротивления от чехов?

– Почему же, было достаточно тяжело до последней минуты. В плей-офф все соперники непростые. Чехия – неуступчивая команда с усилением из НХЛ.

– Уже оправились после двух попаданий шайбой?

– Да я железный, что мне будет (улыбается).

– На этой арене еще более душно, чем в Кельне?

– Да, но уже нет смысла жаловаться на это. Надо выходить и играть.

– Следующий соперник – Германия. Как будете готовиться?

– Германия? Хорошая, интересная команда (улыбается). Разберем, посмотрим, тренеры подскажут.

– На обратном поезде надеетесь уехать без задержек?

– Надеюсь, если никто его не сломает.

– Благодарны машинисту за то, что привез вас попозже?

– Конечно. Пока ждали, немного зарядились витамином D на площади.

Напомним, что в полуфинале, который состоится завтра в Кельне, сборная России сыграет с победителем встречи Канада - Германия. Игра начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Трансляция матча Россия - Чехия