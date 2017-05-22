Василевский - лучший вратарь, Панарин - нападающий и бомбардир чемпионата мира-2017. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

01:00 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Василевский - лучший вратарь, Панарин - нападающий и бомбардир чемпионата мира-2017

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Голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим вратарем чемпионата мира по хоккею-2017. В 9 матчах на турнире он трижды сыграл на ноль (против Италии и Дании в группе, а также Чехии в четвертьфинале). Василевский отразил 93,56 процента бросков и пропускал 1,72 шайбы в среднем за игру.

Форвард российской команды Артемий Панарин стал лучшим нападающим и бомбардиром турнира. На его счету 17 (4+13) очков в 9 матчах.

Самым ценным игроком ЧМ-2017 назван Вильям Нюландер из сборной Швеции. В 10 матчах турнира 21-летний форвард чемпионов мира-2017 забросил 7 шайб и сделал 7 результативных передач. Семь голов - лучший снайперский результат турнира - также в активе двух россиян, Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

В тройку лучших нападающих турнира по версии прессы также вошел Натан Маккиннон из сборной Канады, в активе которого 6 голов и 9 передач.

Индивидуальные награды лучшим игрокам ЧМ-2017 от директората турнира: вратарь – Андрей Василевский (Россия), защитник Деннис Зайденберг (Германия), нападающий – Артемий Панарин (Россия).

Символическая сборная чемпионата мира-2017 по версии прессы: Андрей Василевский (Россия). Колтон Парэйко (Канада) – Деннис Зайденберг (Германия). Артемий Панарин (Россия) – Натан Маккиннон (Канада) – Вильям Нюландер (Швеция). Самый ценный игрок – Нюландер.

Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (11)
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GoaLapagos

ЧМОКА, СХОДИ ПОСПИ. НА СВОИХ УНЫЛЫХ КАНАКОВ УЖЕ НЕБОСЬ ПЕРЕДЁРНУЛ. ВСЁ ТАКИ 4 ЧАСА УНЫЙЛЕШЕГО НЕДОХОККЕЯ ДНЕМОНСТРИРОВАЛИ

01:28

Goaltender

Рекомендую тутошним злопыхателям хотя бы раз в своей никчемной жизни надеть вратарскую амуницию и попробовать половить шайбы, летящие со скоростью 100- 140 км/час. Уверен, что после пары хороших "прилипаний" шайбы, спеси поубавится.

01:27

RusSuck

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01:26

RusSuck

Лучшим напом был Орайли.) Уничтожил русских и тащил кэнаков в финале.)) И Бэкстрем должен быть в тройке.)

01:25

GoaLapagos

НАД СВОИМИ ПОРЖИТЕ ПРОПИНДОСОВСИМИ КИПРЕМИ- МОЖ НАЙДЁТЕ ИГРУ НА НОЛЬ

01:25

RusSuck

Чемпионат имени Лунтика, а лучшим признали мышелова.)) Смех.)) Пора менять правила и определять лучшего всё-таки после финала!))

01:19

Джон....Сильвер

За 9 пропущенных шайб от заокеанских молодцов? РжуНеМогу от выбора лучшего вратаря!

01:15

Антон Шипулин - гений биатлона*

Че за клоуны? Правый крайний - Кучеров лучший! Василевский - дыра! Но Лундквисту не дали, потому что слишком поздно подъехал уже

01:11

Тропическая гемангиома Мовсисяна

надеюсь на следующий год в символическую сборную попадет игрок сборной Дании))) которая не попадет в плейофф)))

01:11

NF

Радость не распирает...

01:09

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Зайденберг лучший игрок галактики просто)))

01:09