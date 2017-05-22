Василевский - лучший вратарь, Панарин - нападающий и бомбардир чемпионата мира-2017

Голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим вратарем чемпионата мира по хоккею-2017. В 9 матчах на турнире он трижды сыграл на ноль (против Италии и Дании в группе, а также Чехии в четвертьфинале). Василевский отразил 93,56 процента бросков и пропускал 1,72 шайбы в среднем за игру.

Форвард российской команды Артемий Панарин стал лучшим нападающим и бомбардиром турнира. На его счету 17 (4+13) очков в 9 матчах.

Самым ценным игроком ЧМ-2017 назван Вильям Нюландер из сборной Швеции. В 10 матчах турнира 21-летний форвард чемпионов мира-2017 забросил 7 шайб и сделал 7 результативных передач. Семь голов - лучший снайперский результат турнира - также в активе двух россиян, Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

В тройку лучших нападающих турнира по версии прессы также вошел Натан Маккиннон из сборной Канады, в активе которого 6 голов и 9 передач.

Индивидуальные награды лучшим игрокам ЧМ-2017 от директората турнира: вратарь – Андрей Василевский (Россия), защитник Деннис Зайденберг (Германия), нападающий – Артемий Панарин (Россия).

Символическая сборная чемпионата мира-2017 по версии прессы: Андрей Василевский (Россия). Колтон Парэйко (Канада) – Деннис Зайденберг (Германия). Артемий Панарин (Россия) – Натан Маккиннон (Канада) – Вильям Нюландер (Швеция). Самый ценный игрок – Нюландер.

Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1.