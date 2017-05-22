Василевский - лучший вратарь, Панарин - нападающий и бомбардир чемпионата мира-2017

Голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим вратарем чемпионата мира по хоккею-2017. В 9 матчах на турнире он трижды сыграл на ноль (против Италии и Дании в группе, а также Чехии в четвертьфинале). Василевский отразил 93,56 процента бросков и пропускал 1,72 шайбы в среднем за игру.
Форвард российской команды Артемий Панарин стал лучшим нападающим и бомбардиром турнира. На его счету 17 (4+13) очков в 9 матчах.
Самым ценным игроком ЧМ-2017 назван Вильям Нюландер из сборной Швеции. В 10 матчах турнира 21-летний форвард чемпионов мира-2017 забросил 7 шайб и сделал 7 результативных передач. Семь голов - лучший снайперский результат турнира - также в активе двух россиян, Никиты Кучерова и Никиты Гусева.
В тройку лучших нападающих турнира по версии прессы также вошел Натан Маккиннон из сборной Канады, в активе которого 6 голов и 9 передач.
Индивидуальные награды лучшим игрокам ЧМ-2017 от директората турнира: вратарь – Андрей Василевский (Россия), защитник Деннис Зайденберг (Германия), нападающий – Артемий Панарин (Россия).
Символическая сборная чемпионата мира-2017 по версии прессы: Андрей Василевский (Россия). Колтон Парэйко (Канада) – Деннис Зайденберг (Германия). Артемий Панарин (Россия) – Натан Маккиннон (Канада) – Вильям Нюландер (Швеция). Самый ценный игрок – Нюландер.
Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1.
GoaLapagos
ЧМОКА, СХОДИ ПОСПИ. НА СВОИХ УНЫЛЫХ КАНАКОВ УЖЕ НЕБОСЬ ПЕРЕДЁРНУЛ. ВСЁ ТАКИ 4 ЧАСА УНЫЙЛЕШЕГО НЕДОХОККЕЯ ДНЕМОНСТРИРОВАЛИ
01:28
Goaltender
Рекомендую тутошним злопыхателям хотя бы раз в своей никчемной жизни надеть вратарскую амуницию и попробовать половить шайбы, летящие со скоростью 100- 140 км/час. Уверен, что после пары хороших "прилипаний" шайбы, спеси поубавится.
01:27
RusSuck
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01:26
RusSuck
Лучшим напом был Орайли.) Уничтожил русских и тащил кэнаков в финале.)) И Бэкстрем должен быть в тройке.)
01:25
GoaLapagos
НАД СВОИМИ ПОРЖИТЕ ПРОПИНДОСОВСИМИ КИПРЕМИ- МОЖ НАЙДЁТЕ ИГРУ НА НОЛЬ
01:25
RusSuck
Чемпионат имени Лунтика, а лучшим признали мышелова.)) Смех.)) Пора менять правила и определять лучшего всё-таки после финала!))
01:19
Джон....Сильвер
За 9 пропущенных шайб от заокеанских молодцов? РжуНеМогу от выбора лучшего вратаря!
01:15
Антон Шипулин - гений биатлона*
Че за клоуны? Правый крайний - Кучеров лучший! Василевский - дыра! Но Лундквисту не дали, потому что слишком поздно подъехал уже
01:11
Тропическая гемангиома Мовсисяна
надеюсь на следующий год в символическую сборную попадет игрок сборной Дании))) которая не попадет в плейофф)))
01:11
NF
Радость не распирает...
01:09
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Зайденберг лучший игрок галактики просто)))
01:09