Тренер сборной Белоруссии: "Наши ребята не могут играть на уровне чемпионата мира"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Белоруссии Сергей Пушков – о поражении от Австрии (0:4), после которого команда лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата мира.

- Прекрасно понимаю, что уровень чемпионата мира очень высок, - сообщил Пушков. - К сожалению, на этом уровне наши ребята, не могут играть. Вчерашняя встреча забрала слишком много сил. Поэтому пошли ошибки - получили три ненужных удаления, и Австрия реализовала свои моменты. Некоторые игроки начали показывать свое я, удаление Плэтта – полностью на его совести, из-за него пропустили второй гол, который стал одним из ключевых.

- Готовы ли к критике президента Лукашенко?

- Понятно, что она будет. Команда задачу не выполняла. Физические кондиции игроков оставляли желать лучшего.

- Чья это вина?

- Мне сложно говорить на данный момент. В двух последних матчах мы не забили ни одного гола. Нападающие должны играть более остро. Хотя по статистике бросков было достаточно. Конечно, мы ждали более качественной игры от Плэтта и Лингле.

- Как повлиял уход главного тренера?

- После ухода Льюиса мы пытались изменить игру, поставить игру в обороне. Не хочется говорить, что это системный провал. Хотел бы конкретнее о сегодняшнем матче.

- Вы продолжите работу в штабе?

- Про мое будущее ничего не могу сказать. Денисов сегодня не играл. Вчера он показал, как надо играть в обороне, как блокировать броски, он лег под шайбу и она попала ему в руку.

- Как на последний матч собраться?

- Зашел сейчас в раздевалку и сказал ребятам, что, несмотря на то, что мы не выполнили задачу, нам нужно играть. Надо будет показать, что наша команда чего-то стоит.

- Почему не приехали братья Костицыны?

- Я уже говорил, что ряд ребят, которые не в составе, усилили бы нашу команду. Были бы и голы, и много чего-то сделали бы. Сложно сказать, по каким причинам некоторые ребята не приехали. Думаю, руководство страны занимается руководством, а не звонками исполняющим обязанности главного тренера. (Игорь ЕРОНКО)

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