Чемпионат мира

18:08 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Телегин вернулся на лед во втором периоде матча с США

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Нападающий сборной России Иван Телегин вернулся на лед во втором периоде матча чемпионата мира по хоккею-2017 против США. Напомним, что форвард покинул площадку за минуту до конца первого периода после того, как в него попала шайба.

Трансляция матча Россия – США

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