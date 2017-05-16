Телегин вернулся на лед во втором периоде матча с США

Нападающий сборной России Иван Телегин вернулся на лед во втором периоде матча чемпионата мира по хоккею-2017 против США. Напомним, что форвард покинул площадку за минуту до конца первого периода после того, как в него попала шайба.

Трансляция матча Россия – США