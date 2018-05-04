Состав сборной России на раскатке перед первым матчем ЧМ с Францией

Состав сборной России на раскатке перед матчем с Францией. Фото "СЭ"

Сборная России провела тренировку в преддверии первого матча чемпионата мира в Дании. Напомним, что в стартовой встрече турнира команда Ильи Воробьева сыграет против Франции.

В первой тройке занимались Капризов – Дацюк – Дадонов, первая пара защиты: Гавриков – Киселевич.

Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.

"Красные": Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;

"Белые": Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;

"Синие": Яковлев – Береглазов, Мамин – Андронов – Шалунов, Сошников;

"Желтые": Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бывальцев.

Напомним, что матч начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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