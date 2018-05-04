Чемпионат мира

09:52 | Хоккей — Чемпионат мира

Состав сборной России на раскатке перед первым матчем ЧМ с Францией

Состав сборной России на раскатке перед матчем с Францией. Фото "СЭ"
Состав сборной России на раскатке перед матчем с Францией. Фото "СЭ"
1

Сборная России провела тренировку в преддверии первого матча чемпионата мира в Дании. Напомним, что в стартовой встрече турнира команда Ильи Воробьева сыграет против Франции.

В первой тройке занимались КапризовДацюкДадонов, первая пара защиты: ГавриковКиселевич.

Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.
"Красные": Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;
"Белые": Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;
"Синие": Яковлев – Береглазов, Мамин – Андронов – Шалунов, Сошников;
"Желтые": Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бывальцев.

Напомним, что матч начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Все о чемпионате мира-2018 по хоккею, календарь матчей - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по хоккею-2018?
голосовать
1
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

yadan67

А где Гусев?

10:59

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!