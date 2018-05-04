Состав сборной России на раскатке перед первым матчем ЧМ с Францией

Сборная России провела тренировку в преддверии первого матча чемпионата мира в Дании. Напомним, что в стартовой встрече турнира команда Ильи Воробьева сыграет против Франции.
В первой тройке занимались Капризов – Дацюк – Дадонов, первая пара защиты: Гавриков – Киселевич.
Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.
"Красные": Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;
"Белые": Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;
"Синие": Яковлев – Береглазов, Мамин – Андронов – Шалунов, Сошников;
"Желтые": Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бывальцев.
Напомним, что матч начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
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