Швеция обыграла Чехию на ЧМ

Сборная Швеции в матче чемпионата мира победила Чехию со счетом 3:2. В составе шведов отличились Рикард Ракелль, Маттиас Янмарк и Мика Зибанежад, у чехов – Филип Гронек и Томаш Гика.

Швеция и Чехия – соперники сборной России по группе А.

Чемпионат мира

Группа A

Швеция – Чехия – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Ракелль – 2 (Янмарк, Линдхольм), 4:49 – 1:0. Янмарк – 2 (бол., Ракелль), 7:13 – 2:0. Гронек – 1 (бол., Червенка, Гика), 33:10 – 2:1. Зибанежад – 2 (Ракелль), 43:11 – 3:1. Гика – 1 (Факса), 55:46 – 3:2.

Вратари: Хелльберг – Риттих (58:45).

Штраф: 12 – 10.

Броски: 27 (9+9+9) – 25 (8+6+11).

Судьи: Лемелин, Оленин.

6 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею