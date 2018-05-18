Сергей Шепелев: "Сказалось, что сборная России много играли в меньшинстве"

Олимпийский чемпион 1984 года Сергей Шепелев в интервью "СЭ" отметил, что сборная России в 1/4 финала чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ) поплатилась за игру в меньшинстве. По его словам, канадцы не прощали частые удаления.

– Что, на ваш взгляд, послужило причиной поражения сборной России?

– При игре в равных составах мы конкурировали с канадцами на равных. Сказалось, что мы много играли в меньшинстве, пропустили три из пяти шайб, когда наших хоккеистов на площадке было меньше. Исполнители в Канаде – высокого уровня, это тоже многое решило при игре в неравных составах.

– Капризов мог избежать удаления в овертайме?

– Сложно сказать, небольшая задержка была, игрок канадской сборной уже выходил на бросок, Кирилл сзади наложил клюшку. Игрок сборной Канады выходил на хорошую ударную позицию, если бы Капризов не задержал его, то возникла бы опасная ситуация, канадец мог расстреливать наши ворота с 4-5 метров. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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