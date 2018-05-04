В матче группового турнира чемпионата мира сборная США обыграла Канаду в серии буллитов – 5:4. В составе сборной США дублем отменился Дилан Ларкин. Победный буллит реализовал Кэм Аткинсон.
Чемпионат мира
Группа B
США - Канада - 5:4 Б (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дюбуа - 1 (Хорват), 0:47 - 0:1. О`Райлли - 1 (Бэйли), 12:23 - 0:2. Ли - 1 (Томпсон, Дебринкэт), 13:59 - 1:2. Ларкин - 1 (Крайдер, Истерли), 20:43 - 2:2. Годро - 1 (Кейн, Коулман), 30:00 - 3:2. Бовилье - 1 (Экблад, Барзал), 37:53 - 3:3. Ларкин - 2 (Крайдер, Аткинсон), 43:27 - 4:3. Парэйко - 1 (Макдэвид), 50:48 - 4:4.
Победный буллит: Аткинсон.
Вратари: Кинкейд - Кюмпер.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 24 (5+6+12+1) - 44 (15+16+9+4).
Судьи: Ержабек, Олунд.
4 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
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fifa_guru
Ларкин только на ЧМ выстреливает)) а с Детройтом всё никак..
20:24
Thomas_Boy_
Шведы вынесут и тех, и других.
20:23
zeromanj
Игра не очень, сумбура много, как и положено темным лошадкам, коими и являются обе сборные) Сейчас глянем на действующих чемпионов мира и настоящих фаворитов турнира)
20:16
За Арсеналий с децтва!))
Коннор - это песня.) Я надеюсь ему доведётся с Сидом поиграть.) Это будет сильнейшая связка в истории хоккея.)
20:14
Уоррент
У канадоголовых просто комплекс какой-то перед хозяином. Ну ни в какую не хотят побеждать )
20:07
За Арсеналий с децтва!))
Репетиция финала?) Очень даже вероятно.) Было бы круто открыть турнир такой вывеской и завершить его также.)
20:05
maks55555
Вратарь у США оказался явно получше в этом матче.
20:04