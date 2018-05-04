В матче группового турнира чемпионата мира сборная США обыграла Канаду в серии буллитов – 5:4. В составе сборной США дублем отменился Дилан Ларкин. Победный буллит реализовал Кэм Аткинсон.

Чемпионат мира

Группа B

США - Канада - 5:4 Б (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дюбуа - 1 (Хорват), 0:47 - 0:1. О`Райлли - 1 (Бэйли), 12:23 - 0:2. Ли - 1 (Томпсон, Дебринкэт), 13:59 - 1:2. Ларкин - 1 (Крайдер, Истерли), 20:43 - 2:2. Годро - 1 (Кейн, Коулман), 30:00 - 3:2. Бовилье - 1 (Экблад, Барзал), 37:53 - 3:3. Ларкин - 2 (Крайдер, Аткинсон), 43:27 - 4:3. Парэйко - 1 (Макдэвид), 50:48 - 4:4.

Победный буллит: Аткинсон.

Вратари: Кинкейд - Кюмпер.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 24 (5+6+12+1) - 44 (15+16+9+4).

Судьи: Ержабек, Олунд.

4 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Трансляция матча США - Канада

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