Россия – Канада: сборная Воробьева уступила в овертайме после удаления Капризова

Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира в овертайме уступила Канаде (4:5 ОТ).
Отметим, что место в воротах команды Ильи Воробьева занял не Василий Кошечкин, а Игорь Шестеркин.
Сначала канадцы дважды реализовали большинство – после двух удалений Сергея Андронова. Затем россияне сравняли счет – отличились Илья Михеев и Александр Барабанов.
В третьем периоде сборная Канады снова дважды выходила вперед – оба раза Россия смогла отыграться. Шайбы на счету Андронова и Артема Анисимова.
Победу канадцам в 10-минутном овертайме в большинстве после удаления Кирилла Капризова принес Райан О`Райлли.
Чемпионат мира
1/4 финала
РОССИЯ – Канада – 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
Голы: Парэйко – 3 (бол., Макдэвид, Эберле), 4:45 – 0:1. Ньюджент-Хопкинс – 5 (бол., Макдэвид, Парэйко), 31:51 – 0:2. Михеев – 3 (Анисимов, Зайцев), 32:53 – 1:2. Барабанов – 4 (Дадонов), 37:32 – 2:2. Террис – 1 (Шворц), 47:11 – 2:3. Андронов – 1 (Зайцев, Сошников), 48:44 – 3:3. Дюбуа – 3 (Жост), 52:36 – 3:4. Анисимов – 3 (Григоренко, Зайцев), 54:34 – 4:4. О`Райлли – 4 (бол., Макдэвид, Экблад), 64:57 – 4:5.
Вратари: Шестеркин – Кюмпер.
Штраф: 8 – 2.
Броски: 30 (4+15+8+3) – 41 (12+9+15+5).
Судьи: Лемелин, Рантала.
17 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Трансляция матча Россия – Канада //
Все о чемпионате мира по хоккею
Опрос
Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Артем Анисимов
- Сергей Андронов
- Игорь Шестеркин
- Сборная Канады (Хоккей)
- Илья Воробьев
- Александр Барабанов
- Илья Михеев
Vold9071
Какой 20-й состав сборной Канады? Люди вы что пишете. У Канады за исключением варатарской бригады хороший состав. Больше половины лидеры своих команд. А у нас больше половины дебютантов сборной. Вы бы реально поддержали сборную, а не говном бы закидывали. Хотя у нас в России по другому не умеют болельщики.
20:03
Valcd
Моральные уроды по фамилии Социалист, Арсеналий, Швейцарец, Веселый, вы из каких стран дебилы? Что язык в жопу засунули когда спрашивают?
20:03
spetrov
Новоуепинни, что там ошибаться, когда все очевидно. Я тут на днях поговорку старую русскую вспомнил. "Смех без причины - признак дурачины". Как раз для твоего постоянного смайлоизвержения и различных "бгг". Наши русские предки были очень выразительны по части тебе подобных.
20:03
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Кстати, у наших тоже отсутствовал лучший хоккеист России. Он вообще игнорирует ЧМ. С ним бы мы Канаду порвали легко. 19:57 ----------------- Лукашенко, что-ли? Да, помог бы братьям-белорусам. Если б он играл, я, пожалуй, впервые в сознательном возрасте ЧМ бы посмотрел
20:03
Доктор со стажем
кто-то Да проиграли!!!Но за этот состав не ни капельки.Ну и конечно на мой взгляд матрасы на стороне канадцев не то что бы играли...но подыгрывали.Удаление мне кажется для овертайма как то дали с желанием что ли.Почему то думается другим бы такое не свистнули.Но как говориться оправдания удел слабых,а мы слабее небыли точно.Чуток не повезло.Дальше болеем за наших за океаном!======= Вот и п-----й болеть за "наших" за океан!
20:02
NF
Наблюдая за матчем с канадцами, лишний раз убеждаешься, что эпоха великого противостояния русского и канадского хоккея ушла в прошлое, а все попытки выдавать желаемое за действительное - лишь убогое желание паразитировать на прошлом. И причины, помимо чисто идеологических и политических, прозаичны: дело в банальной деградации школы хоккея в стране. Рассуждать, что за нутро у КХЛ и Ко, нет смысла, и так постоянно говорят об этом. В условиях липовой массовизации спорта в стране, платности любого спортвида и непотизма вкупе с нищим населением иначе быть не может. Потому и новых харламовых, михайловых, макаровых и Ко нет даже в проекте, на горизонте - сплошь середняки по способностям. Даже те немногие, которые еще что-то показывают, не хотят вылезать из Северной Америки, что тоже не способствует развитию хоккея в стране. А нынешние третьяки способны только внуков женить с помпой. И потому уже не удивляешься, что та же Канада с часто посредственным составом и, зачастую, раздолбайской манерой игры который год спокойно выносит любые вариации нашей сборной. Ну и без вменяемого большинства на высоком уровне делать нечего. Плевать на Канаду, но это как-то не помогает. На этом фоне уже и не удивляешься, что тот же СЭ постоянно вспоминает, про Квебек 10-летней давности, кубки УЕФА, ибо нынче особо хвастаться нечем. Хотя да, есть же эпическая победа белофлажных ОАРовцев на великой Германией в Корее, во имя которой уже фильму собрались снимать. Видимо, еще через десятку лет уже этим будут призывать гордиться...
20:01
Bobonik
Молодцы, ребята! Не стыдно , ни капли! Бились до конца, спасибо!
20:00
Alex1484
Монте-Кристо (Мститель) . Канадцы фактически играли без вратаря. Этого пенкаря назвать вратарем нельзя. Но у них есть Макдэвид - лучший хоккеист мира. Не дутая звезда, как Кросби, а настоящая. А у нас подобного игрока и близко нет. Лучший - пенсионер Дацюк. Остальные отстой. Полная деградация сборной России. И только идиоты называют ЭТО - Красной машиной. Если в хоккей товарищ Вы ноль, а по Вашим рассуждал, это видно, то и писать всякую чушь лучше не стоит! Либо возьмите клюшку и сыграйте хоть раз в жизни в хоккей, не стучя нервно по клаве своей!;)
20:00
xxx5
Молодцы парни, боролись. С таким составом сыграли нормально.
20:00
toxa-rv@list
комменты про "нечестное удаление" читать просто смешно ))))) Если поменять свитерами игроков и точь в точь такой же момент был бы против игрока сб России - все эти же самые глоры, что сейчас пищат о "несправедливом удалении" - вопили бы изо всех сил своих голосовых связок, что за такое надо удалять соперника ) но против россеюшки - как же так!? опять засудили тридварасы!! - СМЕШНО! ))) проигрывать тоже надо уметь. Канадцы хоть и не являются фаворитами этого ЧМ и врядли ставили цель выиграть его во что бы то ни стало - и то спокойненько раскатали сегодня нашу сборную (в какой там раз уже подряд канадцы размазывают русскую сборную?? ;-D ). и всё-таки посмею сделать предположение, что в следующем матче эта Канада уступит Финам. Всё-таки фины на этом ЧМ - это не Россия. Фины очень хорошую команду привезли на этот ЧМ и уж если не второй, то покрайней мере полуторный состав Канады они обыграть способны.
20:00
Никто62
С таким составом где реально сильно играет только Паша и еще пара человек результат нормальный.Да и проиграли по собственной глупости-удалиться а овер-тайме это ндо умудриться.В целом от этого состава и нового тренера это ожидаемо.
20:00
Новоуепинни
spetrov Новоуепинни, мальчик, твои как всегда тупые попытки подколоть уже даже у тебя должны были бы набить оскомину. 19:58 -------------- Ошибаетесь, тарщьпрапорщик. Вы мне не можете наскучить )
19:59
alex2005
Alex1484 ты чего смеешься что ли? у Канады максимум третий состав был и у нас второй-третий)
19:59
sportbeer
= Даль = Это была лебединая песня Красной Машины. Следующее поколение сборной России- Манукяны и Алтынбармакяны.............................................В точку попал 100 пудов .
19:59
titan2313
Очередной позор сборной! Проиграли чехам, шведам, канадцам! Не одну сильную команду не обыграли!
19:59
Andrei iz Rossia
Канаде пиз..ц,дальше они не пройдут,фины натянут их по полной,а наши всё равно молодцы,если бы не удаление,канадцы попёрли ли бы домой
19:58
За Арсеналий с децтва!))
У русских против Канады всегда тактика одна и та же: в хоккей играем слабее, так попытаемся выиграть в хитровыдуманности...)) Если бы была ставка, кто больше сделает бросков, можно смело 10 квартир ставить перед любым матчем и в любых составах.))
19:58
Новоуепинни
Начался плач ярославны - судьи убили!!! У канады Макдэвид - так нечеснаааа!!! Зато мы во 2 периоде хорошо игралиииии! Оборжуся щас, бгг
19:58
Albertozi
Теперь еще долго Россия будет без медалей
19:58
zeromanj
Вообще Канада лучше играла, заслуженно выиграли. Чуть лучше возились с шайбой в чужой зоне. Такие удаления в овертайме не дают (если еще учесть, что удалений до этого было больше у России). Но "игра была равна (с)" - эта цитата Валеры прям про этот матч. Макдак и особенно Барзаль не впечатлили. Лучший игрок Канады О'Райли, что было ожидаемо. Неудивительно, что финны вытерли о них ноги в группе. И в полуфинале также вытрут)
19:58
spetrov
Новоуепинни, мальчик, твои как всегда тупые попытки подколоть уже даже у тебя должны были бы набить оскомину.
19:58
Монте-Кристо (Мститель) .
Канадцы фактически играли без вратаря. Этого пенкаря назвать вратарем нельзя. Но у них есть Макдэвид - лучший хоккеист мира. Не дутая звезда, как Кросби, а настоящая. А у нас подобного игрока и близко нет. Лучший - пенсионер Дацюк. Остальные отстой. Полная деградация сборной России. И только идиоты называют ЭТО - Красной машиной.
19:57
Висячка
Очень рад, что канадцы выиграл. А то бы опять в кремль потащили, а ванички бы так и продолжали в ладоши хлопать, типа в великой стране живем. И здОрово, что каприз обделался))))
19:57
Thomas_Boy_
Кстати, у наших тоже отсутствовал лучший хоккеист России. Он вообще игнорирует ЧМ. С ним бы мы Канаду порвали легко.
19:57
Новоуепинни
И эта - где финалисты Оленьпиады-то? Бгг. Ни россии, ни германии нигде нет )) Реально какей в диком кризисе. Шлак
19:56
Alex1484
Очень хорошая игра сборной, учитывая такой состав нашей команды!!! Если бы не удаление, ещё не известено чем бы всё закончилось! Канадцы с таким составом ели ели прошли нас...Вывод: наша сборная молодцы, для ребят это опыт, играли досточно, спасибо им за это!!!
19:56
Лёгкий ветер
Догоняй, не догоняй, всё равно получишь шай...бу.
19:55
alex2005
= Даль = лебединая песня красной машины была году в 1991 примерно) остальное-жалкая пародия
19:55
Thomas_Boy_
Хорошо, что МакДи прошел хотя бы в 20-й состав сборной Канады.
19:55
= Даль =
Да, Шестеркин - верный выбор 66.7% ====== сразу после матча было 70,8%)))
19:54