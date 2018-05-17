Россия – Канада: сборная Воробьева уступила в овертайме после удаления Капризова

Сегодня. Копенгаген. Россия - Канада - 4:5 ОТ. Фото REUTERS

Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира в овертайме уступила Канаде (4:5 ОТ).

Отметим, что место в воротах команды Ильи Воробьева занял не Василий Кошечкин, а Игорь Шестеркин.

Сначала канадцы дважды реализовали большинство – после двух удалений Сергея Андронова. Затем россияне сравняли счет – отличились Илья Михеев и Александр Барабанов.

В третьем периоде сборная Канады снова дважды выходила вперед – оба раза Россия смогла отыграться. Шайбы на счету Андронова и Артема Анисимова.

Победу канадцам в 10-минутном овертайме в большинстве после удаления Кирилла Капризова принес Райан О`Райлли.

Чемпионат мира

1/4 финала

РОССИЯ – Канада – 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Парэйко – 3 (бол., Макдэвид, Эберле), 4:45 – 0:1. Ньюджент-Хопкинс – 5 (бол., Макдэвид, Парэйко), 31:51 – 0:2. Михеев – 3 (Анисимов, Зайцев), 32:53 – 1:2. Барабанов – 4 (Дадонов), 37:32 – 2:2. Террис – 1 (Шворц), 47:11 – 2:3. Андронов – 1 (Зайцев, Сошников), 48:44 – 3:3. Дюбуа – 3 (Жост), 52:36 – 3:4. Анисимов – 3 (Григоренко, Зайцев), 54:34 – 4:4. О`Райлли – 4 (бол., Макдэвид, Экблад), 64:57 – 4:5.

Вратари: Шестеркин – Кюмпер.

Штраф: 8 – 2.

Броски: 30 (4+15+8+3) – 41 (12+9+15+5).

Судьи: Лемелин, Рантала.

17 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Россия – Канада //

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