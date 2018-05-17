Роман Горак: "На чемпионате мира давно не было такой сильной сборной США"

Нападающий сборной Чехии Роман Горак в интервью "Известиям" отметил, что сборная США очень сильна по состав на чемпионате мира. По его словам, несмотря на это, чехам по силам обыграть американцев и выйти в полуфинал турнира. Игра состоится сегодня и начнется в 17.15.

– Приезд из НХЛ Давида Пастрняка и Давида Крейчи помог вашей сборной?

– Такие игроки всегда очень нужны любой команде. Пастрняк и Крейчи — очень сильные форварды. Они нам очень помогают на этом турнире. С их приездом возможностей в атаке у сборной Чехии стало гораздо больше.

– Что скажете о предстоящем сопернике — сборной США?

– Хорошая команда. Видел их первый матч, где американцы в овертайме обыграли Канаду (5:4). У них очень сильная по составу сборная — давно не помню такой сильной команды США на чемпионатах мира. Но я уверен, что мы можем сыграть с ними на победу и пройти в полуфинал.