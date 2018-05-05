Чемпионат мира

01:40 | Хоккей — Чемпионат мира

Рикард Гренборг: "Сборная России - хорошо организованная команда"


Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг назвал сборную России хорошо организованной командой на чемпионате мира. В пятницу россияне со счетом 7:0 обыграли французов в первом матче на мировом первенстве.

– Тяжело сравнивать Воробьева и Знарка, – цитирует ТАСС Гренборга. – В любом случае у России здесь хорошо организованная команда. Будет интересно сыграть против них, но это будет не так скоро, потому что до этого матча нас ждут игры с другими соперниками, в данный момент мы думаем о них.

Сегодняшняя победа не была простой, у белорусов хорошая команда. У них было несколько шансов, чтобы перевернуть игру. Во втором периоде они много раз играли в большинстве, но мы смогли выстоять. Также мы провели отличную работу, постоянно оказывая давление на соперника. Я доволен нашей сильной игрой в этом матче.

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http://tass.ru/sport/5178225

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