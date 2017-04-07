Пархоменко и Мишин покинули тренерский штаб "Амура"

"Амур" по соглашению сторон расторг контракты с помощниками главного тренера Дмитрием Пархоменко и Николаем Мишиным, информирует официальный сайт клуба. Отмечается, что специалисты сами отказались заключить новые соглашения.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера после ухода Мисхата Фахрутдинова является Андрей Мартемьянов. Ранее сообщалось, что он продолжит возглавлять коллектив в следующем сезоне.

В этом сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Амур" занял 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.