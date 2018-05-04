Никита Трямкин: "Бучневич - лучший"

Защитник сборной России Никита Трямкин остался доволен дебютом на чемпионате мира. В первом поединке россияне обыграли Францию со счетом 7:0.

– Когда узнали, что вы в составе?

– После раскатки. Все равно было волнительно выходить на матч, хоть команда Франции – хороший соперник. На таком уровне была первая игра. Хорошо, что не пропустили, сыграл надежно, старался.

– Надо было быстро вкатиться.

– Да. Дебют удался. Почувствовал себя в сборной.

– Были проблемы?

– Нет в принципе. Поначалу было волнение, потом было нормально.

– Какой момент стал ключевым?

– То, что не бросили играть после 3:0, подкорректировали игру, победили.

– Возникают проблемы с установкой у Никитина?

– Стараюсь играть проще, чтобы не вредить команде. Если нужно отдать – отдаю. Если выбросить – выбрасываю.

– Видели игрока талантливее, чем Бучневич?

– Он – лучший.

– Видели, гол в пустые забил?

– Думал промахнется (улыбается). (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Франция

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