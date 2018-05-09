Мирко Мюллер: "Россия что-то много забивает"

Защитник "Нью-Джерси" и сборной Швейцарии Мирко Мюллер подвел итоги поражения от Чехии в матче чемпионата мира (4:5 Б). Также он поделился ожиданиями от встречи с Россией, которая состоится в четверг.

– Вы поймали Нечаса на спорный силовой прием, после чего вас атаковал Яшкин. Был ли он прав?

– Возможно, я попал высоковато, когда атаковал Нечаса. Он упал. Я вроде бы попал в подбородок, но совершенно точно не хотел нанести ему травму. И он же видел меня. Я просто выше него. Это сыграло свою роль. Надеюсь, с ним все в порядке.

– Вы дважды вели в две шайбы. Как умудрились проиграть?

– Я страшно разочарован. Когда вели 4:2, должны были попытаться замедлить игру, сбить темп. Навязывать единоборства, не позволяя разогнаться. Мы должны были завершить второй период с преимуществом в счете. Но нам еще и не везло. У Хоффмана сломалась клюшка, а мы и так играли "4 на 4". Да и другие эпизоды. Хотя – сами виноваты.

– На мой взгляд, эта сборная Швейцарии играет в чисто североамериканском стиле. На ваш?

– Есть такое. У нас много кто либо играл, либо играет в Северной Америке. В НХЛ, в АХЛ. Да, у нас весьма вертикальный хоккей. Тут в Копенгагене еще и лед плохой. Поэтому мы стараемся играть просто. Не давать сопернику меняться за счет движения. Идти до конца в форчеке.

– Вам скоро предстоит играть с Россией.

– Я не видел матчей России целиком. Но что-то они очень много забивают. Хотя – у них всегда именно с точки зрения атаки очень мастеровитые команды. И в игре с россиянами нам нужно будет очень серьезно поработать у своих ворот. В то же время я сейчас только о встрече с белорусами думаю. А потом уже задумаюсь о России.

– За кого вы болеете в серии "Нэшвилл" – "Виннипег"?

– Ох, сложный вопрос. С одной из сторон есть наши ребята. И я, конечно, желаю им успеха. Но давно уже ни за кого не болею.

– Но вы бы хотели увидеть в Копенгагене Йоси и Фиалу?

– Они бы нас серьезно усилили. Но бороться за Кубок Стэнли – это круто. Удачи им в этом. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, матч Чехия – Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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