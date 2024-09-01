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Сегодня, 14:35

Да Коста — об игре на чемпионате мира за Францию: «Никто не говорил мне ничего плохого»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» рассказал о решении сыграть на чемпионате мира-2024 за сборную Франции.

— Вы сыграли за сборную Франции на чемпионате мира. Это было сложное решение? Вы сталкивались с осуждением?

— Ничего не было. Это мое решение. Во Франции никто не говорил ничего плохого. Если я могу, то я сыграю за сборную. А если бы были какие-то проблемы, то я бы не играл.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Победителем турнира стала сборная Чехии.

Стефан Да&nbsp;Коста. «Я хочу играть в России до конца карьеры. Мотивация — Кубок Гагарина». Интервью француза Да Косты

Стефан Да Коста
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Франции по хоккею
ХК Автомобилист
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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