Да Коста — об игре на чемпионате мира за Францию: «Никто не говорил мне ничего плохого»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» рассказал о решении сыграть на чемпионате мира-2024 за сборную Франции.

— Вы сыграли за сборную Франции на чемпионате мира. Это было сложное решение? Вы сталкивались с осуждением?

— Ничего не было. Это мое решение. Во Франции никто не говорил ничего плохого. Если я могу, то я сыграю за сборную. А если бы были какие-то проблемы, то я бы не играл.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Победителем турнира стала сборная Чехии.