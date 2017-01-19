Чемпионат мира

16:45 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Минск и Рига подали заявку на проведение чемпионата мира-2021

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Белоруссия и Латвия подали в ИИХФ совместную заявку на проведение чемпионата мира-2021, сообщает Sputnik. На проведение соревнований претендуют две столицы – Минск и Рига. Сегодня состоялась презентация заявки и эмблемы турнира.

Белоруссия принимала чемпионат мира в 2014 году. Первенство в этом году состоится в Германии и Франции. Турнир в 2018 году примет Дания, в 2019-м - Словакия, а в 2020-м - Швейцария.

 

Дополнительная информация

http://sputnik.by/sport/20170119/1027048385/belarus-i-latvia-podali-sovmestnuyu-zayavku-na-provedenie-chm-po-hokkeyu-2021.html

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