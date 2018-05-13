Михаил Григоренко: "Отлично, что Гусев вернулся в команду"

Игрой сборной России Михаил Григоренко рад, что в команду вернулся Никита Гусев, который провел первый матч за полтора месяца. В субботу сборная России обыграла команду Швейцарии (4:3) в матче группового этапа чемпионата мира.

– Гусев – один из наших лучших игроков. Отлично, что он вернулся в команду, – цитирует официальный сайт IIHF Григоренко. – Он обладает большим талантом, и сегодня он это доказал. Никита отдал две отличные передачи и помог нам при игре в большинстве.



Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России