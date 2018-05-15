Латвия обыграла Данию и пробилась в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Латвии обыграла сборную Дании (1:0) в матче группового турнира чемпионата мира. Благодаря этой победе латвийская команда пробилась в 1/4 финала турнира.
В составе победителей отличился Андрис Джериньш. Латвия набрала 13 очков, заняла четвертое место в группе В и пробилась в плей-офф. Дания не смогла выйти из группы - 11 очков и пятое место.
В 1/4 финала сборная Латвии сыграет со сборной Швеции.
Чемпионат мира
Группа В
Латвия - Дания - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Джериньш - 3 (Индрашис), 9:14 - 1:0.
Вратари: Мерзликинс - Андерсен (57:56).
Штраф: 2 - 16.
Броски: 28 (9+11+8) - 19 (4+6+9).
Судьи: Ержабек, Кубуш.
15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen
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Boleij protiv
moriarti Сарау Латвия, шведам бой! --------------- 5-0 разорвут латышей, иди, готовься через костер прыгать, Лиго скоро, Янка хуторской
00:13
Boleij protiv
volex Латвию с замечательным успехом! Молодцы! Россияне искренне желают вам удачи! --------------- Только если пятая колонна, либеральная опухоль
00:12
moriarti
Сарау Латвия, шведам бой!
00:10
moriarti
Как же жаль таких убогих как болей против, ведь они не ведают насколько оторваны от реальности...
00:10
volex
Латвию с замечательным успехом! Молодцы! Россияне искренне желают вам удачи!
00:06
shvedero
тут и ванговать нечего , достаточно понятно по твоему общению, за милю ясен твой менталитет , здоровый человек не скажет такого бреда)
00:03
Boleijj protiv
shvedero -------------------------- Ты Ванга? Если да, то херовая
00:01
Boleijj protiv
Динамо Рига вон из КХЛ, не хрен фашиков плодиться, пусть в чемпионате Латвии играет Динамо Рига, а на ЧМ мира латышей нужно убивать, убивать, убивать.
00:00
shvedero
такие безмозглые рябята вроде тебя , болелый против, работают грузчиком, хорошо если, а то и дворником.. так что ложись спать , не пропусти свою каторгу
00:00
Boleijj protiv
DG (new)) Молодцы и Хартли и Элвис и пацаны... Неожиданно... порядок в своей зоне, небольшие скорости и вратарь - залог успеха ------------------- Одно г....вно играла с другим, вот и весь залог успеха, кто настроится против г..... латышей, тот как фины разнесут их 8-1, ибо это их уровень
23:55 15 мая
DG (new))
Молодцы и Хартли и Элвис и пацаны... Неожиданно... порядок в своей зоне, небольшие скорости и вратарь - залог успеха
23:52 15 мая
freak
Boleijj protiv об стену, об стену, об стену:)
23:47 15 мая