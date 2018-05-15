Чемпионат мира

23:38 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Латвия обыграла Данию и пробилась в 1/4 финала чемпионата мира

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Сборная Латвии обыграла сборную Дании (1:0) в матче группового турнира чемпионата мира. Благодаря этой победе латвийская команда пробилась в 1/4 финала турнира.

В составе победителей отличился Андрис Джериньш. Латвия набрала 13 очков, заняла четвертое место в группе В и пробилась в плей-офф. Дания не смогла выйти из группы - 11 очков и пятое место.

В 1/4 финала сборная Латвии сыграет со сборной Швеции.

Чемпионат мира

Группа В

Латвия - Дания - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Джериньш - 3 (Индрашис), 9:14 - 1:0.

Вратари: Мерзликинс - Андерсен (57:56).

Штраф: 2 - 16.

Броски: 28 (9+11+8) - 19 (4+6+9).

Судьи: Ержабек, Кубуш.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Boleij protiv

moriarti Сарау Латвия, шведам бой! --------------- 5-0 разорвут латышей, иди, готовься через костер прыгать, Лиго скоро, Янка хуторской

00:13

Boleij protiv

volex Латвию с замечательным успехом! Молодцы! Россияне искренне желают вам удачи! --------------- Только если пятая колонна, либеральная опухоль

00:12

moriarti

Сарау Латвия, шведам бой!

00:10

moriarti

Как же жаль таких убогих как болей против, ведь они не ведают насколько оторваны от реальности...

00:10

volex

Латвию с замечательным успехом! Молодцы! Россияне искренне желают вам удачи!

00:06

shvedero

тут и ванговать нечего , достаточно понятно по твоему общению, за милю ясен твой менталитет , здоровый человек не скажет такого бреда)

00:03

Boleijj protiv

shvedero -------------------------- Ты Ванга? Если да, то херовая

00:01

Boleijj protiv

Динамо Рига вон из КХЛ, не хрен фашиков плодиться, пусть в чемпионате Латвии играет Динамо Рига, а на ЧМ мира латышей нужно убивать, убивать, убивать.

00:00

shvedero

такие безмозглые рябята вроде тебя , болелый против, работают грузчиком, хорошо если, а то и дворником.. так что ложись спать , не пропусти свою каторгу

00:00

Boleijj protiv

DG (new)) Молодцы и Хартли и Элвис и пацаны... Неожиданно... порядок в своей зоне, небольшие скорости и вратарь - залог успеха ------------------- Одно г....вно играла с другим, вот и весь залог успеха, кто настроится против г..... латышей, тот как фины разнесут их 8-1, ибо это их уровень

23:55 15 мая

DG (new))

Молодцы и Хартли и Элвис и пацаны... Неожиданно... порядок в своей зоне, небольшие скорости и вратарь - залог успеха

23:52 15 мая

freak

Boleijj protiv об стену, об стену, об стену:)

23:47 15 мая

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