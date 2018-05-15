Латвия обыграла Данию и пробилась в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Латвии обыграла сборную Дании (1:0) в матче группового турнира чемпионата мира. Благодаря этой победе латвийская команда пробилась в 1/4 финала турнира.

В составе победителей отличился Андрис Джериньш. Латвия набрала 13 очков, заняла четвертое место в группе В и пробилась в плей-офф. Дания не смогла выйти из группы - 11 очков и пятое место.

В 1/4 финала сборная Латвии сыграет со сборной Швеции.

Чемпионат мира

Группа В

Латвия - Дания - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Джериньш - 3 (Индрашис), 9:14 - 1:0.

Вратари: Мерзликинс - Андерсен (57:56).

Штраф: 2 - 16.

Броски: 28 (9+11+8) - 19 (4+6+9).

Судьи: Ержабек, Кубуш.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen

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