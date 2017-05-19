Клод Жиру: "С Проворовым буду играть жестко"

Нападающий сборной Канады Клод Жиру в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Россией согласился с мнением, что игра между этими командами является главным международным дерби в хоккее, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, здорово принимать участие в таких встречах.

- Я совершенно согласен с тем, что матчи Канады и России - главное международное дерби в хоккее, - сказал Жиру. - И быть участником таких матчей - это круто. Еще в молодежной сборной у нас были такие игры, где я тоже играл, что закачаешься. Будет отличный матч, даже не сомневаюсь (улыбается).

Хочу обыграть Проворова. В смысле - выиграть этот матч. Но и обыграть в том плане, что поймать его на какой-то финт, тоже хочу (смеется). Он молодой, буду с ним играть жестко.

Напомним, что в 1/4 финала российская команда обыграла Чехию (3:0), а канадцы были сильнее Германии со счетом 2:1. Их очная встреча состоится 20 мая в Кельне.