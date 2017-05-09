Клейтон Келлер: "Определенно мы ждем игры со сборной России"

Самый молодой игрок сборной США, 18-летний нападающий Клейтон Келлер после победы над Швецией (4:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его команда концентрируется на следующем матче с Италией, но ждет встречи с Россией. Напомним, что матч Россия – США состоится 16 мая. Келлер провел три матча на ЧМ и забросил 4 шайбы.

– Здорово, что обыграли шведов, у них быстрая, умная команда, они классно двигают шайбу, – цитирует "Р-Спорт" Келлера. – Мы можем многое вынести из этой игры, отлично сработало наше меньшинство. С двумя победами подряд наше настроение сильно выросло. Определенно мы ждем игры со сборной России, хоть и стараемся концентрироваться на следующей игре с итальянцами в среду.

Первый чемпионат мира в карьере – это прекрасный опыт, стараюсь учиться, брать как можно больше от опытных игроков, которые меня окружают. Счастлив быть в Кельне и представлять свою страну. Собираюсь ли отыграть весь следующий сезон в НХЛ? Этим летом нужно будет проделать много работы, я не смотрю далеко вперед.