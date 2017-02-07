Чемпионат мира

15:51 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Кербер стала послом ИИХФ

0
0
0

Немецкая теннисистка Ангелика Кербер стала послом Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает пресс-служба организации. В этом году в Кельне и Париже пройдет чемпионат мира. Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндл лично вручил 29-летней теннисистке сертификат посла.

- Хоккей всегда был особенно интересен мне, потому что все, что происходит на скорости захватывает дух, - отметила Кербер. - Чемпионат мира по хоккею мира в Германии и Франции - большое событие. Я с большим удовольствием приняла на себя роль посла. Если дни матчей турнира смогут вписаться в мой календарь, то я определенно хотела бы посетить некоторые из игр в мае.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ