Капризов тренируется с Дацюком и Дадоновым перед матчем с Францией

Сборная России провела тренировку в преддверии старта чемпионата мира в Дании. Напомним, что в первой встрече россияне сыграют с командой Франции.

Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.

"Красные": Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;

"Белые": Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;

"Синие": Яковлев – Береглазов, Мамин – Андронов – Шалунов, Сошников;

"Желтые": Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бывальцев.​

Матч состоится завтра, 4 мая. Начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию