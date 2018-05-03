Капризов тренируется с Дацюком и Дадоновым перед матчем с Францией

Сборная России провела тренировку в преддверии старта чемпионата мира в Дании. Напомним, что в первой встрече россияне сыграют с командой Франции.
Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.
"Красные": Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк – Дадонов;
"Белые": Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич;
"Синие": Яковлев – Береглазов, Мамин – Андронов – Шалунов, Сошников;
"Желтые": Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бывальцев.
Матч состоится завтра, 4 мая. Начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию
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