Чемпионат мира

13:36 | Хоккей — Чемпионат мира

Как Россия сыграет с Швейцарией? Онлайн с Еронко и Шевченко – в 14.00. Live!


В 14.00 на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн со спецкорами "СЭ" Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Главные темы эфира:

– Как Россия сыграет с Швейцарией?

– Усиление сборной Швеции – "Тре Крунур" главный фаворит?

– Почему "Тампа" так легко проиграла первый матч "Вашингтону"?

Матч Россия – Швейцария пройдет сегодня, 12 мая. Начало встречи – в 21.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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