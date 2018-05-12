Состав сборной России на утренней раскатке - Гусев и Капризов в одном звене

Нападающие Никита Гусев и Кирилл Капризов на утренней раскатке сборной России тренировались в одном звене. Сегодня команда сыграет со Швейцарией в матче группового турнира чемпионата мира.

Отметим, что сборная России вышла на утреннюю раскатку с пятиминутным опозданием из-за поломки ледозаливочной машины. По сравнению со вчерашним днем в составе нет изменений.

Напомним, ранее Гусев, приехавший на чемпионат мира позже остальных, уже тренировался в первом звене вместе с Капризовым и Павлом Дацюком.

Именно в таком сочетании хоккеисты выступали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, на которой национальная команда завоевала золото.

Форварды Никита Сошников и Илья Михеев занимались в качестве 13 и 14 нападающих.

Полностью состав сборной России выглядит так:

"Красные": Владислав Гавриков – Богдан Киселевич. Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов.

"Белые": Никита Нестеров – Никита Зайцев. Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Павел Бучневич.

"Синие": Егор Яковлев – Алексей Береглазов. Евгений Дадонов – Сергей Андронов – Илья Михеев

"Желтые": Никита Трямкин. Александр Барабанов – Илья Каблуков – Максим Шалунов. Никита Сошников, Максим Мамин.

Матч Россия – Швейцария пройдет сегодня, 12 мая. Начало встречи – в 21.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Игорь ЕРОНКО)

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