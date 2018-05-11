Илья Воробьев: "Рецепт успеха сборной России на чемпионате мира – только командные действия"

Главный тренер сборной России​ Илья Воробьев после поражения от Чехии в матче чемпионата мира (3:4 ОТ) заявил, что наша команда должна прибавить в командной игре. Выводы по встрече он будет делать только после просмотра видео.

– Как вам другой хоккей, более быстрый и более мощный?

– У чехов хорошая команда. Поначалу мы показали слишком много уважения к сопернику. Но второй и третий периоды, на мой взгляд, мы провели неплохо.

– То факт, что сегодня за чехов сыграли игроки "Бостона", позволил вам лучше понять, куда нам двигаться дальше?

– Да, но нас в первую очередь интересует наша игра.

– Каков был план? Кто должен был играть против Пастернака и Крейчи?

– У нас были планы, но сделать что-то было тяжело.

– Почему перевели Капризова в третью тройку?

– Первый период получился не очень хорошим. Надо было придать игре новый импульс.

– Довольны тем как в итоге сыграло первое звено?

– Мы командно стали играть лучше. А наш рецепт успеха на этом чемпионате мира – только командные действия. Ни отдельные звенья, ни отдельные игроки.

– Изменения по ходу игры – это не намек на то, что в первом звене появится Гусев?

– Мы ни на что не намекали. Сейчас будем думать. Посмотрим видео – надо проанализировать игру.

– Сошников​ добавил команде энергии?

– В какой-то момент – да.

– Вы двигали трех крайних по разным тройкам и в итоге остановились на Сошникове в первой тройке. Почему?

– Потому что нужно было движение. Сошников – быстрый парень.(Игорь ЕРОНКО)

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