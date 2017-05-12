Харийс Витолиньш: "Заявим ли Капризова? Посмотрим"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш не исключил, что нападающий Кирилл Капризов войдет в заявку на чемпионат мира-2017. Также он выразил надежду на то, что россиянам удастся избежать ошибок в обороне в игре со Словакией. Встреча состоится завтра, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.

– Со словаками будем играть в свой хоккей, – заявил Витолиньш. – Завтра сыграем в 12 нападающих. Надо исключить глупые потери, не удаляться. Все как обычно. Показали хоккеистам маленькие нюансы, на которые надо обратить внимание. Из матча в матч у нас прослеживаются ошибки в обороне, и мы конкретно на них указали. Сегодня проходили зону обороны, чтобы они поняли, как надо улучшать игру.

– Капризов неслучайно появился на тренировке, его заявят на турнир?

– В любом случае он должен побыть здесь. В дальнейшем посмотрим, случайно он здесь или нет. По составу определимся завтра. Любого хоккеиста можем заявить на турнир за час до игры. (Алексей ШЕВЧЕНКО, Юрий ГОЛЫШАК)