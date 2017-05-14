Харийс Витолиньш: "Кузнецов начнет как центральный нападающий"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что прибывший из "Вашингтона" форвард Евгений Кузнецов начнет матч группового турнира против Латвии в качестве центрального нападающего. Также специалист отметил, что рад двум оставшимся встречам с сильными соперниками.
– Если Панарин вернется, где он сыграет?
– Он точно вернется, где сыграет, завтра узнаете, – сказал Витолиньш.
– Куда определите Кузнецова?
– Начнет как центральный, а дальше посмотрим. Вероятнее всего, заявим 13 нападающих и 7 защитников, а потом определимся с его крайними.
– Орлов будет выходить в большинстве?
– На завтрашней раскатке посмотрим, кто лучше и хуже, и решим. Время есть, и игры позволяют проверить различные сочетания.
– Два матча подряд – проблема?
– Здорово, что мы заканчиваем с двумя командами, которые здорово играют, чтобы в хорошем тонусе подойти к четвертьфиналу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Напомним, что матч Россия - Латвия состоится завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
$n10nep$
alex505 панарин-кузнецов-кучеров? 20:14 ============================================ Звено мечты! Наши тренеры никогда не пойдут на это. Опять будут выравнивать звенья...
20:26
alex505
панарин-кузнецов-кучеров?
20:14