Харийс Витолиньш: "Кузнецов начнет как центральный нападающий"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что прибывший из "Вашингтона" форвард Евгений Кузнецов начнет матч группового турнира против Латвии в качестве центрального нападающего. Также специалист отметил, что рад двум оставшимся встречам с сильными соперниками.

– Если Панарин вернется, где он сыграет?

– Он точно вернется, где сыграет, завтра узнаете, – сказал Витолиньш.

– Куда определите Кузнецова?

– Начнет как центральный, а дальше посмотрим. Вероятнее всего, заявим 13 нападающих и 7 защитников, а потом определимся с его крайними.

– Орлов будет выходить в большинстве?

– На завтрашней раскатке посмотрим, кто лучше и хуже, и решим. Время есть, и игры позволяют проверить различные сочетания.

– Два матча подряд – проблема?

– Здорово, что мы заканчиваем с двумя командами, которые здорово играют, чтобы в хорошем тонусе подойти к четвертьфиналу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)