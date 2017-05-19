Харийс Витолиньш: "Думаю, Наместников сможет сыграть против Канады"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш не исключил участия Владислава Наместникова в полуфинальном матче чемпионата мира с Канадой, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Во встрече 1/4 финала с Чехией (3:0) форвард получил повреждение, заблокировав бросок.

– Как не повторить первый период с американцами?

– Ведется работа по этому поводу. Главное – играть попроще в своей зоне, не искать сложных пасов. Важно, какая команда сыграет сзади надежнее, компактнее, самоотверженнее. А в атаке и у нас, и у них есть мастера.

– Наместников завтра сможет сыграть?

– Думаю, да, сейчас не было смысла его с уколами выпускать на тренировку.

– Будут играть семь защитников и тринадцать нападающих?

– Надо подождать до завтра, но, скорее всего, да.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.