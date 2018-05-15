Главный тренер сборной Швеции: "Жду тяжелой и интересной игры со сборной России"

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов заявил, что ожидает тяжелого, но интересного матча со сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018. Специалист добавил, что игра противника не сильно изменилась с приходом тренера Ильи Воробьева.

– Швеция не может победить Россию 14 лет на чемпионатах мира? Я не знал этого, – цитирует ТАСС Гарпенлова, – Но у россиян всегда очень хорошая команда. Обычно нам удаются тяжелые и интересные матчи с этим соперником, думаю, сегодняшний будет таким же. С приходом Ильи Воробьева у россиян игра поменялась не так сильно. Он был в тренерском штабе долгое время.

В этом году у нас более молодая и атакующая команда. У нас в этом году три атакующих звена, а в прошлом они были более защитными. Плюс в этом году у нас нет голкипера Хенрика Лундквиста.

В НХЛ хотя бы один матч в этом сезоне провели 96 шведских игроков, у нас есть из кого выбирать. Но вам, россиянам, нет смысла жаловаться, у вас своя сильная лига, в Швеции такой нет. Так что нам нужны игроки НХЛ, если мы хотим выиграть золото.

Да, вчера Маттиас Экхольм тренировался в экипировке Эрика Густафссона, но сегодня у него своя новая форма. Непонятно, когда вернется его потерявшийся багаж.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция. Начало – в 21.15 по московскому времени.

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