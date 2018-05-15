ЧМ-2018 по хоккею. 15 мая. Россия - Швеция и другие матчи

Во вторник, 15 мая, на чемпионате мира-2018 в Дании пройдут шесть матчей группового турнира. В группе A сборная России встретится с Швецией, Швейцария сыграет с Францией, а Белоруссия - со Словакией. В группе B Финляндия будет противостоять США, Канада сыграет с Германией, а Латвия - с Данией.
Группа A
Швейцария - Франция
Начало матча - 13.15 по московскому времени
Белоруссия - Словакия
Начало матча - 17.15 по московскому времени
Россия - Швеция
Начало матча - 21.15 по московскому времени
Текстовая трансляция
Группа B
Финляндия - США
Начало матча - 13.15 по московскому времени
Текстовая трансляция
Канада - Германия
Начало матча - 17.15 по московскому времени
Латвия - Дания
Начало матча - 21.15 по московскому времени
Расписание матчей и турнирное положение команд //
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