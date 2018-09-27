Геннадий Орлов: "Петербург заслужил ЧМ. Наш город – хоккейный!"

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении ИИХФ отдать право проведения чемпионата мира по хоккею-2023 Санкт-Петербургу.

– Очень порадовался за наш город, когда узнал о праве Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года, – сказал Орлов. – Соглашусь, что для города такое доверие – большая честь. Но такое доверие Санкт-Петербург заслужил, поскольку нет необходимости лишний раз доказывать: наш город – хоккейный.

– А как же расхожая фраза "один город – одна команда", придуманная футбольными болельщиками?

– Все это пустые разговоры, тем более в наше время, когда на каждом матче СКА мы видим аншлаг, полные трибуны. Город живет хоккеем, тем более в его планах – строительство новой хоккейной арены. И праздник этот будет для всех без исключения болельщиков: горожан, гостей Петербурга, иностранных болельщиков. Чемпионат мира интересен всем, так что нельзя разделять на тех кому нравится тот или иной вид спорта.

– Выбор России в целом и Санкт-Петербурга в частности оправдан? Это дань спортивным успехам страны?

– Не только спортивным. Мы же показали и доказали свое гостеприимство. К нам любят приезжать. Я видел много соревнований, работал на многих спортивных форумах, комментировал ни один десяток матчей. Санкт-Петербург дал нашей стране множество олимпийских чемпионов. Подготовка уже началась, новая арена станет украшением города, а Чемпионат мира – подарок всем болельщикам. (Марат Сафин)