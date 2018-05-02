Форвард сборной Канады: "Мастерства у нас хоть отбавляй. Это может стать решающим фактором"

Форвард сборной Канады Антони Бовилье в интервью "СЭ" рассказал о шансах команды на чемпионате мира. Он предположил, что мастерство канадцев может помочь им побороться за чемпионство.

– Кто выиграет чемпионат мира?

– Кто ж его знает. Но у нас хорошая команда. В которой полно умных игроков, готовых играть нестандартно, креативно. И если мы продолжим действовать так же, как против Латвии, где много играли накоротке, постоянно находили себе возможности в атаке за счет неожиданных действий, то все у нас должно быть нормально. Мастерства у нас хоть отбавляй. Это может стать решающим фактором. (Игорь ЕРОНКО)

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