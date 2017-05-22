Джон Купер: "Матч был равным, но шведы выиграли заслуженно"

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после финального матча чемпионата мира со Швецией (1:2 Б) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Специалист при том отметил: шведы победили заслуженно.

– Я бы хотел говорить вторым, но начинаю эту пресс-конференцию, – сказал Купер. – Что ж, поздравляю шведов. Команда у них классная. И было очень интересно играть с ними. Матч получился очень и очень равным. Правда, я все же скажу, что шведы выиграли и заслуженно. Хотя мы, если честно, сидели сейчас в раздевалке и думали, обсуждая, что мы не проиграли матч. А проиграли буллиты. Оба вратаря сыграли здорово. И все равно – шведы заслуженно победили.

Большущая честь представлять Канаду. Это мечта любого канадского ребенка – быть в сборной по хоккею. Как я говорил своим ребятам, если вас приглашают в сборную – вы никогда не должны отказываться. Потому что это честь. И попасть в нее – очень сложно.

Мы были именно командой, поэтому и преуспели. Что касается Ли, игрока из КХЛ, то он очень легко влился, помогал нам в большинстве. И у нас все друг друга поддерживали. Ли здорово играл. И не важно, что он кахаэловец. Никто об этом даже не думал никогда.

Трансляция матча Канада – Швеция