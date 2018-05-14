Доминик Граняк: "У сборной России блестящая команда, но мы не хотим проигрывать"

Хоккеист сборной Словакии Доминик Граняк прокомментировал предстоящий матч с командой России на чемпионате мира в Дании. Граняк высоко оценил уровень мастерства российской сборной.

– Что думаете о нынешней сборной России?

– Мы знаем, что они фавориты этого чемпионата мира, у них в команде есть настоящие звезды, - цитируют "Известия" Граняка. - Но пару месяцев назад мы отлично выступили против них на Олимпийских играх. Поэтому итог таких матчей всегда непредсказуем.

– Эта сборная России сильнее той, которую вы обыграли на Олимпиаде?

– У них есть очень сильные игроки, это очень хорошая сборная – команда самого высокого качества. Я видел один период матча с Белоруссией и еще несколько игр по телевизору и поэтому понимаю, что у России очень сильная команда. С другой стороны, нельзя начинать игру, настроившись на поражение. Конечно, нам не хочется проигрывать. Мы будем бороться.