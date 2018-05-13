Динар Хафизуллин: "Чувствую себя неплохо, болевых ощущений не осталось"

Защитник сборной России Динар Хафизуллин – о своем здоровье. 29-летний хоккеист получил повреждение во вчерашнем матче чемпионата мира против Швейцарии (4:3). Завтра России предстоит встреча со Словакией.

– Чувствую себя неплохо, все идеально, – сказал Хафизуллин. - Как получил повреждение? Лед мягкий, вязкий – он во всем виноват. Болевых ощущений не осталось.

Матч Россия – Словакия пройдет в понедельник, 14 мая. Начало встречи – в 17.15 (мск). "СЭ" проведет трансляцию матча.

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