Дацюк, Дадонов и Мамин - в расширенном составе сборной России на чемпионат мира

Штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира в Данию.
Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург"), Никита Трямкин ("Автомобилист").
Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Илья Михеев ("Авангард").
В опубликованном списке 14 чемпионов Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и шесть игроков, представляющих клубы Национальной хоккейной лиги, не попавшие в плей-офф или завершившие борьбу за розыгрыш Кубка Стэнли.
Отметим, что названный состав не является окончательным. Указанные хоккеисты поедут в Данию, однако не все из них попадут в заявку. В текущем составе сборной 26 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников, 15 нападающих), а список участников чемпионата мира ограничен 25 игроками. Также не исключено, что в сборной оставят несколько мест для россиян, выступающих в Кубке Стэнли.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. В первый день турнира, в пятницу, Россия сыграет с Францией.
Все о чемпионате мира-2018 по хоккею, календарь матчей – здесь
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Василий Кошечкин
- Никита Зайцев
- Никита Нестеров
- Игорь Шестеркин
- Богдан Киселевич
- Илья Сорокин
ВеликийПашаБуре
По ткачеву - да даже татары говорят, что он не уровень. Победу Казанцам в КГ принесли варяги.
12:10
ВеликийПашаБуре
Телегин однозначно потеря (( Мотор команды. Чрезвычайно полезный игрок. Однозначно один из лучших в сборной на ЧМ16, КМ16, ЧМ 17, ОИ 18.
12:07
kafk
да забавно , где Ткачев , Галиев ,Гарипов - как так от чемпиона и никого))))
12:01
gibson
Опять прокатили Такачева. Ну что за бред-то? Уже даже Шипачева нет. Как его умудрились не включить в расширенный список? Бывальцев сильнее Ткачева, серьезно? Опять 40-летнему Дацюку тащить на себе всю центральную ось? Бред...
11:52
эстонский армеец
Даёшь "перекрёсток" в плей-офф, чтобы стало ясно - игрокам Востока расчитывать на финал и на сборную особо не придётся.)
11:47
Наш
Беспокоит отсутствие Мозякина,Шипачева,Ткачева,Кручинина,Кравцова,Белова и Гарипова.Удивляет наличие Кошечкина,Яковлева,Мамина,Михеева,Сошникова,Шалунова и Каблукова.
11:46
Shvetsov
Не нужно уже никого ждать. Овечкин сборную не усилит по ходу ЧМ. Проверено.
11:37
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
шико1956 - с языка снял!!
11:32
шико1956
А игроки чемпиона Ак Барса?
11:30
gibson
Ха, уже все поправили пока писал:-)
11:27
gibson
Заголовок неправильный. Оправятся на ЧМ. Это не значит, что они в составе. Это еще не заявка. Удивляет вот что. Значит Трямкин был недостаточно хорош для Олимпиады, а Яковлев сидел там в запасе. А на ЧМ (гораздо более сильный) едут:-) А где же герои Зубарев и Зуб?:-)
11:26
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Знатоки диванные, подскажите, сколько же в итоге лямпийских шампиёнов кореи попало в состав??? ЭТИХ героев российско--германского сражения под пень--пнём--чихоном ????
11:19
scotioti
А почему Гарипова нет? Он лучше Шестёркина по любому. И что с Войновым?
11:15