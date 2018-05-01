Чемпионат мира

10:50 | Хоккей — Чемпионат мира

Дацюк, Дадонов и Мамин - в расширенном составе сборной России на чемпионат мира

Павел ДАЦЮК - в составе сборной России на чемпионат мира. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Павел ДАЦЮК - в составе сборной России на чемпионат мира. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира в Данию.

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург"), Никита Трямкин ("Автомобилист").

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Илья Михеев ("Авангард").

В опубликованном списке 14 чемпионов Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и шесть игроков, представляющих клубы Национальной хоккейной лиги, не попавшие в плей-офф или завершившие борьбу за розыгрыш Кубка Стэнли.

Отметим, что названный состав не является окончательным. Указанные хоккеисты поедут в Данию, однако не все из них попадут в заявку. В текущем составе сборной 26 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников, 15 нападающих), а список участников чемпионата мира ограничен 25 игроками. Также не исключено, что в сборной оставят несколько мест для россиян, выступающих в Кубке Стэнли.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. В первый день турнира, в пятницу, Россия сыграет с Францией.

Все о чемпионате мира-2018 по хоккею, календарь матчей – здесь

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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ВеликийПашаБуре

По ткачеву - да даже татары говорят, что он не уровень. Победу Казанцам в КГ принесли варяги.

12:10

ВеликийПашаБуре

Телегин однозначно потеря (( Мотор команды. Чрезвычайно полезный игрок. Однозначно один из лучших в сборной на ЧМ16, КМ16, ЧМ 17, ОИ 18.

12:07

kafk

да забавно , где Ткачев , Галиев ,Гарипов - как так от чемпиона и никого))))

12:01

gibson

Опять прокатили Такачева. Ну что за бред-то? Уже даже Шипачева нет. Как его умудрились не включить в расширенный список? Бывальцев сильнее Ткачева, серьезно? Опять 40-летнему Дацюку тащить на себе всю центральную ось? Бред...

11:52

эстонский армеец

Даёшь "перекрёсток" в плей-офф, чтобы стало ясно - игрокам Востока расчитывать на финал и на сборную особо не придётся.)

11:47

Наш

Беспокоит отсутствие Мозякина,Шипачева,Ткачева,Кручинина,Кравцова,Белова и Гарипова.Удивляет наличие Кошечкина,Яковлева,Мамина,Михеева,Сошникова,Шалунова и Каблукова.

11:46

Shvetsov

Не нужно уже никого ждать. Овечкин сборную не усилит по ходу ЧМ. Проверено.

11:37

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

шико1956 - с языка снял!!

11:32

шико1956

А игроки чемпиона Ак Барса?

11:30

gibson

Ха, уже все поправили пока писал:-)

11:27

gibson

Заголовок неправильный. Оправятся на ЧМ. Это не значит, что они в составе. Это еще не заявка. Удивляет вот что. Значит Трямкин был недостаточно хорош для Олимпиады, а Яковлев сидел там в запасе. А на ЧМ (гораздо более сильный) едут:-) А где же герои Зубарев и Зуб?:-)

11:26

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Знатоки диванные, подскажите, сколько же в итоге лямпийских шампиёнов кореи попало в состав??? ЭТИХ героев российско--германского сражения под пень--пнём--чихоном ????

11:19

scotioti

А почему Гарипова нет? Он лучше Шестёркина по любому. И что с Войновым?

11:15

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