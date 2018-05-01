Дацюк, Дадонов и Мамин - в расширенном составе сборной России на чемпионат мира

Штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира в Данию.

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург"), Никита Трямкин ("Автомобилист").

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Илья Михеев ("Авангард").

В опубликованном списке 14 чемпионов Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и шесть игроков, представляющих клубы Национальной хоккейной лиги, не попавшие в плей-офф или завершившие борьбу за розыгрыш Кубка Стэнли.

Отметим, что названный состав не является окончательным. Указанные хоккеисты поедут в Данию, однако не все из них попадут в заявку. В текущем составе сборной 26 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников, 15 нападающих), а список участников чемпионата мира ограничен 25 игроками. Также не исключено, что в сборной оставят несколько мест для россиян, выступающих в Кубке Стэнли.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. В первый день турнира, в пятницу, Россия сыграет с Францией.

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