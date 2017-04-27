Борис Михайлов: "В сборную надо обязательно брать всех сильнейших на данный момент игроков"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов считает, что на чемпионат мира нужно брать сильнейших игроков. По его словам, это второй по значимости турнир после Олимпиады и пренебрегать им нельзя.

– НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду. Стоит ли звать хоккеистов из-за океана на чемпионат мира?

– В сборную надо обязательно брать всех сильнейших на данный момент игроков. Чемпионат мира – второе по значимости международное соревнование после Олимпиады. Турнир в Корее состоится только через год, и времени для комплектования команды предостаточно. Было бы глупо не использовать хоккеистов, которые усилят состав.