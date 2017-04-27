Чемпионат мира

15:55 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Борис Михайлов: "В сборную надо обязательно брать всех сильнейших на данный момент игроков"

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Евгений МАЛКИН и Александр ОВЕЧКИН.Стоит ли звать игроков НХЛ на чемпионат мира?

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов считает, что на чемпионат мира нужно брать сильнейших игроков. По его словам, это второй по значимости турнир после Олимпиады и пренебрегать им нельзя.

– НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду. Стоит ли звать хоккеистов из-за океана на чемпионат мира?

В сборную надо обязательно брать всех сильнейших на данный момент игроков. Чемпионат мира – второе по значимости международное соревнование после Олимпиады. Турнир в Корее состоится только через год, и времени для комплектования команды предостаточно. Было бы глупо не использовать хоккеистов, которые усилят состав.

 

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