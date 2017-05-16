Билл Дэйли: "Мой приезд на ЧМ не связан с участием НХЛ в Олимпиаде"

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что приехал на чемпионат мира по хоккею-2017 в качестве болельщика, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Руководитель отметил, что решение лиги по поводу участия игроков на Олимпийских играх-2018 не изменится.

– Я приехал на чемпионат мира, потому что каждый год приезжаю на этот турнир, – сказал Дэйли – Мой приезд никак не связан с участием НХЛ в Олимпиаде. Да, я наверняка пообщаюсь с Рене Фазелем. Но решение НХЛ окончательное и уже точно не изменится: мы не едем в Корею.