Айгарс Калвитис: "Чемпионат мира в Минске и Риге - огромный успех"

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что рад получить право на проведение чемпионат мира-2021. Он отметил, что совместная работа с белорусской стороной помогла добиться этого результата, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Это огромный успех, – сказал Калвитис. – Мы последние полгода очень упорно работали, чтобы этого успеха достичь. Очень опасались Финляндии, это серьезнейший конкурент. Нашим странам это даст новый толчок к развитию хоккея. Да, у нас не будет полуфиналов и финала, но это потому, что мы не подали заявку вовремя. У нас поменялось руководство федерации. Белорусская сторона нас пригласила, как соседей.

Сегодня на очередном конгрессе ИИХФ было принято решение, что турнир пройдет в Латвии (Рига) и Белоруссии (Минск). Напомним, что сборная России уже играла в Минске на мировом первенстве – в 2014 году команда Олега Знарка обыграла в финале турнира сборную Финляндии (5:2).